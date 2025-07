Arriverà nella giornata di oggi la ratifica del Consiglio Federale alla nascita della seconda squadra dell'Inter, che sarà iscritta al futuro campionato di Serie C. Il torneo, come si legge sul Corriere dello Sport, prenderà il via il 24 agosto.

C'era curiosità su come avrebbe potuto chiamarsi questa seconda formazione dei nerazzurri: secondo il quotidiano la squadra, allenata da Stefano Vecchi, si chiamerà semplicemente Inter U23.