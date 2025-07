Una doppia strategia per arrivare ad Ademola Lookman. Come riporta il Corriere dello Sport, l'Inter sta studiando il rilancio dell'offerta da presentare all'Atalanta. Oaktree ha avallato tale rilancio, a patto che anche la Dea scenda sotto il tetto fissato a 50 milioni. Di certo i Percassi non derogheranno sulla formula a titolo definitivo.

La seconda strategia riguarda direttamente Lookman, che a breve incontrerà i dirigenti atalantini. Il nigeriano considera conclusa la sua esperienza a Bergamo e non ha dimenticato le promesse dello scorso anno, quando rinunciò al PSG. Nessuno dei due club vuole arrivare allo scontro e lo stesso giocatore è riconoscente al club che lo ha portato in Italia nel 2022, vorrebbe quindi evitare la rottura traumatica

Chivu, si legge, ha già un piano per inserire il nigeriano: un graduale inserimento negli schemi per provare i tre uomini offensivi e adeguare gli altri reparti.