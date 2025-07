Tutto fatto tra Inter e Club Brugge per il trasferimento di Aleksandar Stankovic dal club nerazzurro italiano al club nerazzurro belga. I meneghini hanno firmato tutti i documenti che finalizzano il passaggio del centrocampista figlio d'arte per una cifra di 10 milioni di euro, fa sapere Fabrizio Romano che fa un punto della situazione del classe 2005 sul suo profilo X.

Fissata una clausola di riacquisto a favore dell'Inter che andrà a salire negli anni: di 23 milioni nel 2026, di 25 nel 2027. Inserita nel contratto anche un'ulteriore clausola a favore dei meneghini per l'opzione variabile tra il 12 e il 15% sulla futura rivendita.

️🇧🇪 Club Brugge and Inter have now signed all documents for Aleksandar Stanković deal.



€10m fee.

€23m buy back clause in 2026.

€25m buy back clause in 2027.

Sell-on clause variable between 12/15%. pic.twitter.com/D07xSuaMEO