"Tranquilli sì perché serve sempre fiducia e consapevolezza", ha detto a Sky Giovanni Carnevali a proposito delle trattative di mercato del Sassuolo in questa finestra di calciomercato per puntellare la rosa prima della stagione del ritorno in Serie A: "Abbiamo obiettivi precisi ma pure delle difficoltà sul mercato che non nascondiamo. Abbiamo un problema come sistema calcio che è il rapporto con tanti procuratori stranieri: anche se chiudi la trattativa con i club, poi devi quasi riacquistare il giocatore dai procuratori. Stiamo attenti sennò rischiamo di rompere il giocattolo" ha continuato l'ad del club neroverde che poi parla anche dell'ex Inter, Pinamonti.

Sull'ex nerazzurro ha detto:

"Non credo che Pinamonti e Volpato vogliano andare via, non è arrivata nessuna offerta. A me farebbe piacere che rimanessero, dipende da loro e da quanta voglia hanno di fare qualcosa di buono. Chi non ce l'ha è meglio che cambi aria".