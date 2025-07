Dopo l'acquisto di Marcus Rashford, il Barcellona punta un esterno destro capace di essere grande protagonista in fase offensiva. Secondo l'edizione odierna di AS piace Denzel Dumfries, ma non è una priorità del club blaugrana e, data l'attuale situazione finanziaria del club, un suo trasferimento non è così probabile allo stato attuale. Il Barcellona dovrebbe fare spazio facendo prima alcune operazioni in uscita.