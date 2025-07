Sarà necessaria una cessione pesante all'Inter per sbloccare la questione Ademola Lookman, come ipotizzato da qualcuno? Secondo l'agente Danilo Caravello non si tratta di un'azione forzata: "I giocatori forti li terrei tutti, soprattutto se sei l'Inter. Farebbe bene sì, ma non so se per il bilancio serva la cessione di un big", le parole rilasciate a TMW Radio.