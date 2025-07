È partita, a Bari, la vendita dei biglietti per l’amichevole tra l’Inter e i greci dell’Olympiacos, in programma il 16 agosto allo stadio San Nicola con fischio d’inizio alle 20.30. Già venduti diversi tagliandi in tribuna est inferiore. I nerazzurri di Cristian Chivu, che il 25 agosto debutteranno in campionato ospitando a San Siro il Torino, torneranno nel capoluogo pugliese a dieci anni di distanza dall’ultima volta: era il novembre 2015 e la squadra milanese, all’epoca guidata da Roberto Mancini, era impegnata nel Trofeo San Nicola insieme al Milan e al Bari.

L’ultima partita ufficiale disputata dall’Inter al “San Nicola” è stata invece Bari-Inter del 3 febbraio 2011, vinta dai nerazzurri per 3-0 grazie alle reti di Kharja, Pazzini e Sneijder.