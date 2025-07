Nuovo possibile innesto in arrivo per la nascente Inter Under 23 di Stefano Vecchi. O almeno le intenzioni ci sono tutte perché il club nerazzurro ci prova anche per David Stückler, attaccante della Cremonese che nell’ultima stagione ha totalizzato 16 gol con la maglia della Giana Erminio, in Serie C, dove ha militato in prestito.

A rendere noto l’interesse più che concreto della ‘aeconda’ squadra del club interista è Gianlucadimarzio.com che lancia l’amo in pasto ai curiosi.