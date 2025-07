Riassunto di questo primo giorno ad Appiano Gentile per Hakan Calhanoglu, Benjamin Pavard, Yann Bisseck e Piotr Zielinski: i quattro giocatori, riferisce Sky Sport, hanno effettuato le isite al mattino per poi svolgere lavoro personalizzato alla Pinetina sul campo nel pomeriggio, segnali positivi in vista della ripresa generale. Presente anche il nuovo attaccante Yoan Bonny che sta bene e ha lavorato in palestra nel suo primo giorno.

@SkySport @APaventi — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) July 23, 2025