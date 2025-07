Potrebbe scatenarsi un’asta per Jackson Tchatchoua. Secondo il quotidiano L'Arena, il valore del cartellino del terzino camerunese è destinato a lievitare visto che in gioco sembrano si siano messi almeno tre top club: in Italia, ad esempio, Inter e Milan potrebbero dare vita ad un nuovo derby di mercato specie nel caso in cui Denzel Dumfries dovesse lasciare la squadra nerazzurra.

Anche se in pole position al momento sembra esserci il Nottingham Forest: il club inglese aveva già avanzato un’offerta iniziale da dieci milioni di euro e nelle ultime ore ha alzato la posta di un altro paio di milioni.