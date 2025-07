Dopo il trasferimento a titolo temporaneo dello scorso febbraio, Tajon Buchanan potrebbe rifare le valigie per raggiungere il Villarreal questa volta a titolo definitivo. E' quanto risulta a TSN Sports, che parla di accordo non ancora concluso ma vicino tra l'Inter e il club spagnolo, che si incontreranno oggi per discutere i termini dell'eventuale affare. Intanto, il nazionale canadese è atteso ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione pre-campionato agli ordini del neo tecnico Cristian Chivu.

Per la cronaca, cinque mesi fa, l'ex Bruges passò al Submarino Amarillo in prestito per 1,5 milioni di dollari, con riscatto - mai esercitato - fissato dai nerazzurri a quota 19,5 milioni di dollari.

