Si sono disputate questa sera due gare dell'andata del primo turno dei preliminari di Champions League. Successo esterno del Salisburgo in Norvegia sul campo del Brann: i norvegesi passano in vantaggio con Magnusson, poi gli austriaci calano il poker con le reti di Nene, Onisiwo, Vertessen e Kjaergaard. Vittoria netta in trasferta anche per gli azeri del Qarabag: 3-0 in Irlanda, sul campo dello Shelbourne. Leandro Andrade apre le marcature, sigillano l'acuto prima l'ucraino Kaschuk e Akhundzade. Tra sette giorni le gare di ritorno.