Gian Piero Gasperini ha parlato anche ai microfoni dei canali ufficiali dell'Atalanta dopo la sconfitta per 2-3 incassata in casa contro l'Inter: "Peccato, una settimana con tre sconfitte, ma la partita con il Napoli e quella di oggi non sono state fortunate. A discapito di una prestazione molto buona come era stata con il Napoli, usciamo con queste sconfitte, ci dispiace molto perché questi primi mesi sono stati veramente buoni da parte di tutta la squadra. Adesso c'è una sosta di 52 giorni che sono veramente tanti, è una sosta anomala, penso che tutti quanti avremmo preferito continuare a giocare, ma il calendario è questo, ci sono i Mondiali di mezzo, ci prepareremo per l'inizio di gennaio perché da lì ripartirà un nuovo campionato, anche più equilibrato e più difficile di quello visto fino ad oggi. Mi aspettavo una Serie A più equilibrata all'inizio, invece per tante domenche non è stata così. Adesso sta tornando una Serie A equilibrata, perché alcune squadre che non hanno fatto bene all'inizio necessariamente stanno venendo fuori, sia tra le big, sia tra quelle di metà classifica che valevano di più di quanto avevano raccolto fino a qualche giornata fa".