Primo stop nel 2024 per l'Atalanta, travolta a San Siro dall'Inter nel match di recupero della 21esima giornata. Quattro a zero per i padroni di casa il risultato finale che Gian Piero Gasperini ha analizzato così ai canali ufficiali del club bergamasco: "L'Inter è molto forte e su questo non c'è dubbio - la premessa di Gasp -. Cancelliamo questa partita e pensiamo alla prossima col Bologna. Questa è stata una gara molto anomala, per fortuna si gioca dopo tre giorni.

Gli episodi non hanno girato a favore dell'Atalanta. Se questa sconfitta può far male a livello di testa? Non credo, è stata talmente strana che è difficile che ci possa far male".