"Le scelte inziali per provare a sorprendere l'Inter? No no, non ho provato proprio niente". Sono queste le prime parole rilasciate da Gian Piero Gasperini a SportMediaset dopo la semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Atalanta: "Abbiamo avuto tante partite impegnative, siamo venuti qui per la Supercoppa ed era il momento giusto per verificare tanti giocatori che hanno giocato poco e che avevano avuto poche possibilità. Giocavamo contro l'Inter in semifinale ed era il momento giusto", spiega l'allenatore della Dea.

Che risposte ha avuto?

"Buone, anche se abbiamo avuto difficoltà nei disimpegni e abbiamo perso palle pesanti, costruendo poco. Nel secondo abbiamo creato parecchie situazioni, poi ci sono stati episodi non fortunati. Il primo gol non esiste: il calcio d'angolo che non c'è, c'è una posizione di De Vrij davanti al portiere e un fallo netto su Scalvini che non riesce a saltare. Troppi episodi nella stessa azione, ma detto questo quando vai sotto diventa più difficile. Per noi è stata un'ottima esperienza".

Più che un'ottima esperienza è stato un ottimo allenamento, sembra abbiate snobbato la Supercoppa.

"No, è stata una partita tirata. Non abbiamo snobbato niente, abbiamo cercato di vincere e abbiamo incontrato una squadra molto forte. Dovevamo sbagliare di meno, come nel secondo gol. Abbiamo creato occasioni da gol, alcune clamorose come quella di Scalvini, poi gli errori hanno favorito una squadra forte come l'Inter. Non possono giocare CDK e Lookman 56 partite per 90'... non è che ho messo dei Primavera: ho messo dei giocatori della prima squadra che raramente hanno giocato dall'inizio come Brescianini, Samardzic e Zaniolo. Speravo di stare in partita e di giocarmela con i cambi, questa era la strategia ma i ragazzi non hanno demeritato. Volevo anche riprovare Scalvini a centrocampo, è un reparto dove siamo meno numerosi e per me è stato un bel test. Era mesi che non giocava, per me è stato fondamentale".

Qual è il segreto per tirare fuori il 100% da ogni giocatore?

"I ragazzi devono avere del valore, cerco di tirare fuori il meglio e dargli fiducia facendo giocare anche partite come queste. L'Inter è una delle migliori in Europa: giocare così e vedere che puoi fare qualcosa di più e che hai fatto bene alcune cose sicuramente ti dà fiducia".