Nel post-partita di San Siro ha parlato Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ai microfoni di DAZN: "L'Inter è partita con carica e adrenalina incredibile, che noi non abbiamo saputo contrastare nei primi 15'. Poi abbiamo giocato bene, uscendo all'aria aperta. Ma sul 2-0 ovviamente si è complicata. Futuro? Argomento che tratterò a fine campionato, ho un gran rapporto con la famiglia Percassi e verranno valutati tutti gli aspetti. Per la prima volta ci sono state situazioni pesanti, ma la gente non ha fatto mai mancare il suo apporto, riempiendo lo stadio: e la squadra ha gettato il cuore oltre l'ostacolo. La qualificazione in Europa è molto bella, speriamo domenica di renderla ancora più bella. L'Atalanta è stata definita alla pari con le big, questo ha tolto entusiasmo e soddisfazione a una squadra che ci ha sempre dato tutto, ma con questa costante polemica ha finito anche per farci godere poco i tanti punti che abbiamo fatto. L'Inter? E' costruita apposta per dar fastidio al City, ne sono convinto. Nelle partite secche conteranno molte cose: la Champions è la competizione degli episodi. Sappiamo il valore del City, ma l'Inter è la squadra che più di tutti può dargli difficoltà".

Quali valutazioni farà?

"Un po' di tutto, rispetto le valutazioni di tutti. Speriamo che combacino".

Ci parla di Hojlund? E' molto bravo nell'attacco alla profondità, meno nella gestione del pallone.

"E' un 2003, appena ventenne, va preso con tutti i suoi pregi e anche i suoi difetti, ovviamente. E', se non il più bravo, tra i più bravi del panorama della sua età. Sarà importante il lavoro che farà su se stesso. Ha bisogno di giocare e prepararsi, ma è un bel prospetto. Nella speranza che possa crescere. Arriverà sicuramente in una big".