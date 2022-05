Messa in tasca la qualificazione in Champions con tre turni d'anticipo sulla fine del campionato, la Juve punta a chiudere la sua 11esima stagione di fila mettendo un trofeo in bacheca, in questo caso la Coppa Italia. L'obiettivo non è un mistero, come spiegato a chiare lettere da Max Allegri rispondendo così a chi gli ha chiesto se l'eventuale vittoria in finale sull'Inter potrebbe far cambiare le valutazioni sulla stagione dei bianconeri: "Non cambierà i giudizi, dobbiamo solo portare a casa un trofeo - le parole del tecnico toscano -. Poi sarà una bella serata di sport; se saremo bravi e fortunati, riusciremo a portarla a casa".