È un Massimiliano Allegri soddisfatto a metà quello che si presenta in conferenza stampa dopo i quarti di finale di Europa League conquistati dalla sua Juventus. Il tecnico bianconero, prossimo avversario dell'Inter in campionato, parte dal ritorno al gol di Federico Chiesa : "Sono contento perché ha fatto gol, era il più recuperabile di tutti, fare gol è stato importante. Però bisogna migliorare nella gestione della palla, crescere, in 11 contro 10 abbiamo abbassato attenzione e ritmo. Il nostro risultato è buono, anzi ottimo ma non esaltiamoci perché siamo ai quarti di finale.

Dobbiamo pensare a quel che abbiamo fatto nella ripresa e migliorare. Sono contento per Vlahovic che è tornato al gol, si è sbloccato. Di Maria? Eravamo undici contro dieci in vantaggio, ho preferito non rischiarlo. Se può giocare con l'Inter? Non l'ho rischiato, non c'era bisogno, ora ci sono tre giorni e sarà sicuramente a disposizione per giocare la partita".