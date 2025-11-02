Hakan Calhanoglu è uno dei protagonisti di Hellas Verona-Inter raggiunti da DAZN sul prato del Bentegodi dopo l'imminente triplice fischio del lunch match della decima giornata di Serie A, vinto in pieno recupero dai nerazzurri: "Abbiamo fatto una buona partita, qui è sempre difficile e alle 12.30 si fa sempre fatica. Con un po' di fortuna che ci vuole abbiamo vinto la partita, siamo contenti", sottolinea il turco.

Ma l'assist nel gol? È una cosa che sai fare da sempre o ti sei allenato?

"Avevo già dei colpi da quando ero piccolo, ma poi ho lavorato tanto su rigori, punizioni e calci da fuori. È stato importante vincere, noi vogliamo andare su dove meritiamo".