Dopo aver ufficializzato il suo arrivo nei giorni scorsi, l'Al Ittihad si appresta a far debuttare il suo nuovo acquisto, il portiere Predrag Rajkovic, prelevato dal Maiorca. Il serbo, riporta il portale arabo Almowaten.net, sarà infatti molto probabilmente a disposizione di Laurent Blanc questa sera nell'amichevole dell'U-Power Stadium di Monza contro l'Inter. Rajkovic avrebbe potuto prendere parte anche al test contro il Betis ma in quel caso è stato fermato dalla burocrazia in quanto le pratiche non erano state completate.