Tappa intermedia in quel di Siviglia per l'Al Ittihad tra il ritiro effettuato in Portogallo e la partita di mercoledì contro l'Inter a Monza: questa sera, infatti, la compagine di Gedda è attesa al Benito Villamarin dal Betis, per una nuova importante amichevole internazionale per il gruppo di Laurent Blanc. Fischio d'inizio alle ore 21, dopo questo match la delegazione giallonera si recherà in Italia.