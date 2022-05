Dopo l'allenamento di rifinitura dei suoi ragazzi effettuato al Braglia di Modena, Alessandro Agostini, allenatore del Cagliari Primavera, presenta la semifinale di domani contro l'Inter che vale un posto nella finale dei playoff Scudetto insieme alla Roma: "Contro l’Inter ci aspetta una battaglia: loro sono una grande squadra, noi dovremo scendere in campo con quella fame di vincere che abbiamo sempre dimostrato di avere. Ci troviamo al culmine di un percorso iniziato due anni fa, frutto del lavoro quotidiano di un gruppo di ragazzi che giorno dopo giorno sono diventati una famiglia. Siamo pronti e carichi per giocarci le nostre carte in semifinale, con serenità e fiducia nei nostri mezzi", le sue parole al sito ufficiale del club rossoblu.