Inter e Gruppo BYD annunciano di aver siglato una partnership triennale in un comunicato emesso dal club nerazzurro. Il gruppo diventa Global Automotive Partner della società.

Stella Li, Vicepresidente Esecutiva di BYD, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con FC Internazionale Milano. L'Inter ha una vasta base di tifosi in tutto il mondo, il che rappresenta una naturale affinità con i marchi del nostro gruppo, BYD e DENZA. Le nostre realtà sono ispirate dalla passione, animate da uno spirito di innovazione e da un impegno nell'investire nei talenti del futuro. Sono certa che esploreremo possibilità entusiasmanti per dare forma a questa visione condivisa nelle prossime stagioni”.

“Siamo estremamente soddisfatti di annunciare questa partnership, che unisce due brand globali accomunati dalla costante spinta verso il futuro e dalla ricerca dell’eccellenza” le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano. “Siamo orgogliosi che BYD abbia scelto l’Inter come primo club di calcio a cui legarsi. È una testimonianza del crescente appeal del nostro brand su scala globale, sia in termini geografici che settoriali. Questa partnership non solo rappresenta un’importante opportunità di crescita per entrambe le realtà, ma apre anche nuove prospettive per attivazioni e contenuti di respiro internazionale, capaci di coinvolgere fan e consumatori in tutto il mondo. Insieme vogliamo sviluppare progetti innovativi che contribuiscano ulteriormente al posizionamento di BYD come brand di riferimento nel panorama globale della mobilità sostenibile".