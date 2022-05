Ennesimo riconoscimento personale per Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, premiato da World Sport Organization "come la leggenda del calcio con la migliore reputazione al mondo per il suo impressionante e prezioso impegno in azioni positive per l'umanità". Lo ha annunciato lo stesso storico capitano dei nerazzurri su Instagram con tanto di foto che lo ritrae in posa con il premio in mano.