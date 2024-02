Arriva sui canali social ufficiali dell'Inter il video motivazionale in vista della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. Un match attesissimo dal popolo nerazzurro, presentato dal club con un breve filmato dove si gioca molto sul concetto di emozioni "che diventano istanti irripetibili, con spettacoli davanti ai quali ci si può ancora meravigliare". E viene tirato in ballo il vulcano Kawah, in Indonesia, l'unico ad eruttare lava blu. "Lo stesso fenomeno che si ammira in ogni cuore nerazzurro".