Primo giorno di preparazione quest'oggi, alla Pinetina, per Piotr Zielinski e Kristjan Asllani, primi nazionali reduci da Euro 2024 a unirsi al gruppo di Simone Inzaghi. Come si può apprezzare dal video postato sul profilo X dell'Inter, i due hanno cominciato a lavorare in vista della prossima stagione correndo sul tapis ruolant, in palestra.