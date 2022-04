Ćevapi o pizza, musica rock o pop, serie tv o film? Queste solo alcune delle domande fatte a Edin Dzeko nel classico gioco This or That (in italiano, questo o quello), proposto come sempre dal profilo Instagram dell'Inter. Si risponde andando nella direzione dell'opzione preferita. Per vedere le scelte del Cigno di Sarajevo basta cliccare play sul video in basso.