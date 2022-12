Pausa finita per gli uomini di Simone Inzaghi, eccezion fatta per gli Inter-Nazionali impegnati in Qatar. L'Inter è infatti tornata ad Appiano Gentile, dove dopo le due settimane di relax è tornata ad allenarsi in vista del ritorno in campo. Presente, come da copione, anche Robin Gosens che smaltita la delusione per la mancata convocazione al Mondiale è "tornato" in nerazzurro come scrive lui stesso su Instagram a corredo di una foto che lo ritrae durante la doppia seduta di oggi tra i campetti della Pinetina.