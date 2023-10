"Notte da sogno". E' il commento pubblicato sui social da Marcus Thuram dopo il gol che ha deciso la sfida tra Inter e Benfica, valida per la seconda giornata di Champions League. L'attaccante francese ha trovato la sua prima rete in Europa con la maglia nerazzurra e ha permesso alla squadra di Inzaghi di conquistare una vittoria pesantissima in ottica qualificazione.