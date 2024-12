Rigore parato a Lukaku e una prestazione da applausi per l'interista in prestito al Venezia, Filip Stankovic, che ieri contro il Napoli ha neutralizzato il belga ex Inter dal dischetto, lì dove Big Rom spesso e volentieri appare infallibile, meritandosi di diritto un'esultanza che il figlio d'arte però è costretto a soffocare per via di un risultato negativo che non rende giustizia alla prestazione della squadra come lo stesso portiere scrive su Instagram, a cui affida le sensazioni post partita.

"Abbiamo perso, non possiamo essere felici - ha ammesso l'estremo difensore cresciuto nel vivaio nerazzurro -. Ma quando lasci tutto su un campo così, puoi solo avere fiducia e riprovarci. Ancora e ancora. Forza Venezia" ha scritto il serbo su Instagram.