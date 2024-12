Dopo l'esito degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Pietro Pellegri, l'Inter rivolge un pensiero all'attaccante dell'Empoli, in prestito al Torino, al quale mostra la propria vicinanza attraverso un post social: "In bocca al lupo Pietro per una pronta guarigione. Ci vediamo presto in campo".

In bocca al lupo Pietro per una pronta guarigione

Ci vediamo presto in campo! https://t.co/IPFebVtFEA — Inter ⭐⭐ (@Inter) December 9, 2024