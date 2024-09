Quarta Vuelta vinta in carriera, dopo quelle dal 2019 al 2021 e il Giro d'Italia del 2023, da Primož Roglič. L'ex sciatore, oggi ciclista su strada sloveno del team Red Bull-Bora-Hansgrohe ieri ha portato la maglia rossa al traguardo finale di Madrid aggiudicandosi la corsa a tappe iberica, collezionando un altro trofeo da aggiungere al lungo palmares del classe 1989. A celebrare l'ennesima vittoria dello sloveno è il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, grande appassionato di ciclismo che in passato aveva già omaggiato Roglic con uno scambio di maglie. Il 23 di Simone Inzaghi, insolito a pubblicare contenuti social, si è complimentato con Roglic per il successo: "La quarta. Esempio di resilienza e tenacia" si legge nella storia Instagram del sardo.