"Bravi ragazzi un'altra bella vittoria". Carica al massimo per Romelu Lukaku nel post su Instagram, che ha baciato il suo ritorno in campo con un gol da attaccante vero. Movimento in diagonale e stoccata mancina all'angolino, che ha decretato il poker e il passaggio agli ottavi di finale di Champions League per la truppa nerazzurra.