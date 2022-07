In attesa di scoprire il suo futuro quindi della prossima squadra nella quale militerà, Valentino Lazaro entra a far parte della famiglia di Laureus Sport, fondazione impegnata nel sostenimento di bambini e ragazzini che vivono in condizioni di deprivazione economica e sociale, attraverso il potere dello sport. Rete sociosportiva alla quale fa parte da oggi anche l'esterno nerazzurro che ufficializza la cosa attraverso i canali social: "Il calciatore austraico supporterà la Laureus Sport for Good nella sua missione di trasformare le vite di bambini attravero il potere dello sport" si legge nel post pubblicato in condivisione con la pagina della fondazione stessa.