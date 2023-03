Lautaro Martinez e Valentin Carboni prossimamente saranno compagni di squadra anche in Nazionale. Sì, perché i due interisti sono stati selezionati da Lionel Scaloni, ct dell'Argentina campione del mondo, per le gare amichevoli con Panama e Curaçao, rispettivamente il 23 e 28 marzo. Entrambi hanno accolto la notizia commentandola su Instagram con un emoticon: il Toro usando quella delle mani giunte in segno di ringraziamento, mentre il giovane fantasista esultando con due cuori, uno bianco e uno celeste, per una chiamata non certo scontata.