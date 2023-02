Ieri non ha segnato, pur andando vicino alla rete un paio di volte, ma ha comunque offerto il suo prezioso contributo alla causa nerazzurra come sempre. Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha postato su Instagram un suo breve commento dopo la vittoria contro il Porto in Champions League: "Buona vittoria di Champions. Guardiamo avanti sempre insieme". Lo spirito di gruppo prima di tutto.