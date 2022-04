C'è anche Marcelo Brozovic tra i giocatori dell'Inter che hanno voluto esternare tutta la loro soddisfazione per il pesante successo di Torino contro la Juventus. Posando per uno scatto con i compagni Dimarco e Cordaz, Epic sottolinea l'importanza dell'impresa dello Stadium con parole ed emoticon: "Tre bombe per tre punti" scrive il croato su Instagram, accompagnando il tutto con tanti cuori nerazzurri.