Non è ancora fatta per lo scudetto. E' la frase che ormai da settimane occupa gli ambienti di casa Inter, dagli spogliatoio al campo, passando per la zona interviste. Nonostante il confortante +15 sulla Juventus, ottenuto grazie alla vittoria sul Genoa di ieri sera, Denzel Dumfries ha mandato un messaggio ai naviganti dal suo profilo Instagram: "Lavoro da fare, forza Inter". Come a dire che c'è ancora da completare l'opera per arrivare alla seconda stella, anche se ormai il vantaggio dai bianconeri appare rassicurante quando mancano undici giornate alla fine del campionato.