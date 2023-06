Pochi giorni dopo la sconfitta nella finale di Champions League arrivano anche le parole di Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco ha affidato a Instagram la propria delusione dopo la caduta nell'ultimo atto del torneo. Ecco il suo post:

È davvero difficile esprimere a parole e mettere per scritto tutte le emozioni provate la notte di Istanbul.

Sono davvero orgoglioso del viaggio e della strada percorsa insieme dal giorno uno di questa Champions League. Tutta la squadra ha sempre creduto di poter fare qualcosa di grande e lo abbiamo realmente fatto. Abbiamo dato tutto in ogni gara, cercando di realizzare in campo il nostro e il vostro sogno, ma purtroppo all'ultimo gradino non siamo riusciti a concluderlo al meglio.

Mi dispiace davvero tanto per questo, e sono triste per il club e i miei compagni, ma soprattutto per i nostri incredibili tifosi che ci hanno supportato per tutta la stagione fino alla finale, dove sono stati straordinari: grazie!

Noi ce l’abbiamo messa tutta, ma stavolta non è bastato.

Forza Inter!