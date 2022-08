Denzel Dumfries mette da parte le voci di mercato (si è parlato di Chelsea e United) e si focalizza sull'esordio stagionale con l'Inter, in programma sabato sera in campionato contro il Lecce. Attraverso un post pubblicato sui social, il terzino olandese avvisa i naviganti: "Serie A in arrivo" il messaggio dell'ex PSV, accompagnato dal chiaro hashtag #ForzaInter.