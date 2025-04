"Dopo giorni lontani, finalmente tutti insieme per poterti cantare tanti auguri. Buon compleanno amore. Ti amiamo tanto". Questo è il messaggio pubblicato sui social da Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi.

Per il tecnico nerazzurro è tempo di festeggiare anche in famiglia il suo 49esimo compleanno con qualche giorno di ritardo. Una giornata resa ancora più felice dalla vittoria di prestigio in casa del Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League.