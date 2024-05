Raffaele Di Gennaro festeggia l'esordio in Serie A con la maglia dell'Inter, arrivato nella serata del Bentegodi contro l'Hellas Verona. Una notte speciale per il terzo portiere nerazzurro, come sottolineato in un lungo post su Instagram: "Fin da quando avevo 9 anni, mio primo anno con i colori nerazzurri, il mio sogno è sempre stato quello di esordire in Serie A con la maglia dell’Inter. Oggi, 21 anni dopo, questo sogno è diventato realtà!!! È stata una serata indimenticabile che porterò per sempre nel mio cuore. Grazie Inter", recita il post dell'ex Gubbio.