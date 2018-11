Candreva, su Instagram messaggio per Gagliardini: "Felice per te, amico mio"

Barça, Valverde: "Messi contro l'Inter? Vedremo come starà domani"

Prima pagina TS - Interissima, San Siro in delirio

Prima pagina CdS - Cinque non bastano, ma San Siro applaude

Inter, due italiani a segno entro il 20': l'ultima volta in Serie A fu nel 1996

Gagliardini, prima doppietta in Serie A alla 69esima presenza

Keita entusiasta su Instagram : "Dobbiamo continuare così anche in Champions"

GdS - Nainggolan torna in tempi record ed ecco il gol: Barça nel mirino

CdS - Inter-Barça, scontato il tutto esaurito. Sarà record d'incasso per il calcio italiano?

Pagelle CdS - Lautaro non è in giornata. De Vrij e Skriniar sono un muro

Inter tricolore : dal 2012 in una singola partita non arrivavano tre gol "italiani"

Inter in Champions col sorriso: col Barça è imbattuta in casa

- Toldo svela i convocati di Inter Forever in vista del match contro Barça Legends

Gagliardini a SM : "Ok certe prestazioni, ora serve ripetersi"

Inter Forever vs. Barça Legends , i convocati della sfida di martedì

Gabigol: "Potrebbero essere le mie ultime partite col Santos". In Brasile c'è già la fila

Barcellona, Lionel Messi tra i convocati per la gara contro l'Inter

Andersen, oltre a Inter e Juve in corsa anche il Tottenham

Eurorivali - Tottenham, Lloris: "Fatichiamo ancora nel finale, come con l'Inter"

Inter, ieri in campo la formazione più giovane in campionato

Sport - A San Siro c'è Marciniak, ricordi nefasti per il Barça

Inter Femminile esagerata: sei gol al Genoa Women, 4 su 4 in campionato

Under 16, riscatto immediato con il Cagliari: 2-0 e vetta consolidata

Miranda: "Il 20/5 data più importante della storia recente interista". E in CL c'è Cou : "I miei ricordi nerazzurri"

Un post condiviso da Stefan de Vrij (@stefandevrij) in data: Nov 4, 2018 at 1:49 PST

Anche Stefan de Vrij usa i propri profili Facebook e Instagram per esprimere brevemente il suo messaggio di congratulazioni all'Inter dopo la rotonda vittoria a spese del Genoa: "Bravi tutti, +3", le sue parole.

