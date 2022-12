Natale in famiglia per l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi che, lontano dal mondo dei social, manda una testimonianza del suo momento di serenità insieme alla sua compagna Gaia Lucariello. Lady Inzaghi, elegante come è solita fare, augura a tutti i suoi follower un "Felice Natale" in compagnia dei figli, del marito e dei genitori.