"Nulla può cambiare il fatto che lui è uno dei più grandi atleti della storia. E sarà sempre rispettato. Restare al top per 16-17 anni richiede tantissimi sacrifici". Lo ha scritto Hakan Calhanoglu in una storia di Instragram. Il turco dell'Inter ha voluto difendere Cristiano Ronaldo dopo l'eliminazione del suo Portogallo dalla Coppa del Mondo per mano della matricola Marocco.