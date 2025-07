L'Inter ha ufficialmente iniziato la nuova stagione con il raduno di stamattina, a cui non hanno partecipato solo Mehdi Taremi e Davide Frattesi. Direttamente dal BPER Training Centre in Appiano Gentile, Simone Togna, che ha documentato l'arrivo di tutti i giocatori, racconta com'è andata e fa il punto della situazione in casa nerazzurra.

A seguire le immagini.