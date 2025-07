Tra i giocatori che potrebbero lasciare l'Inter, secondo Tuttosport figurano anche Benjamin Pavard e Yann Bisseck, da qualche giorno al lavoro ad Appiano Gentile per smaltire i rispettivi infortuni. In realtà i nerazzurri, si legge, hanno scelto di tenere il giovane difensore tedesco, ma questo a meno che non arrivi una proposta da 40 milioni di euro.

Per quel che riguarda il francese, invece, qualora dovesse arrivare un'offerta da un top club, ritenuta interessante da giocatore e società, verrebbe presa in considerazione.