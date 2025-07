Tra i vari nomi in uscita dall'Inter in questa sessione di mercato viene trascurato quello di Zinho Vanheusden, il difensore classe '99 di Hasselt reduce da una stagione con il KV Mechelen e in procinto di dire addio, probabilmente definitivamente, alla squadra che l'ha cresciuto. Il belga - in accordo con l’Inter - non si allenerà in questi giorni con la prima squadra nonostante abbia ancora un anno di contratto con i nerazzurri.

Come appreso da FcInterNews.it nei colloqui tra l’agente del calciatore e i vertici di Viale della Liberazione si è concordato infatti un addio a stretto giro, che nei piani delle varie parti in causa dovrebbe avvenire entro due settimane. Al momento non si conosce ancora dove proseguirà la carriera del venticinquenne, ma per ora si tende a escludere l’ennesima pista belga.