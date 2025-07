Grande attesa in Belgio per vedere le prestazioni di Aleksandar Stankovic, arrivato al Club Bruges dall'Inter. Ci si chiede se il ragazzo nell'ultima stagione al Lucerna potrà ricalcare in qualche modo le orme del padre Dejan, ma in questo senso l'ex giocatore della Nazionale belga Frankie Van der Elst invita alla calma: "È da vedere, ha solo 19 anni. Sembra avere un profilo leggermente più difensivo di Dejan. Se il figlio ha qualcosa in comune con suo padre, allora sta già facendo bene", dice Van der Elst a Het Niewusblad.

La riflessione si allarga: "Dejan Stankovic ha vinto la Champions League ed è stato semplicemente fantastico all'Inter e alla Lazio. La Lazio non è poi così importante oggigiorno, ma all'epoca lo era. Quindi, se somiglia anche solo un po' a suo padre, allora buon per il Bruges. Ottimo. Speriamo che sia altrettanto bravo, ma sarebbe incredibile. E poi temo che non rimarrà a lungo in nerazzurro".