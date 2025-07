Unico esonerato dal raduno di oggi dell'Inter è Mehdi Taremi, come ricorda oggi anche La Repubblica. Il giocatore godrà di qualche giorno di vacanza in più, dato che per diverso tempo è stato impossibilitato a lasciare l'Iran per via della guerra.

Nel frattempo la dirigenza nerazzurra sta lavorando alla sua cessione, ma dal quotidiano arriva una novità. L'attaccante ha infatti già rifiutato il Botafogo, volendo restare in Europa, ma la novità è che la sua preferenza cadrebbe oggi sulla Liga spagnola. Nei giorni scorsi si era parlato molto di un interessamento da parte di alcuni club di Premier League.